Primera operación en Londres contra puntos ilegales de cambio de criptomonedas

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El organismo regulador que supervisa los mercados financieros británicos, Financial Conduct Authority (FCA), anunció el miércoles que llevó a cabo su primera operación contra ocho locales londinenses sospechosos de albergar puntos ilegales de cambio de criptomonedas realizados entre particulares.

Estas transacciones, denominadas «peer-to-peer» (de persona a persona), permiten comprar y vender criptoactivos sin pasar por una plataforma centralizada, que está sujeta, por ejemplo, a obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Los intercambios «peer-to-peer» están además especialmente extendidos en regiones sin un sistema bancario tradicional sólido, como algunas partes de América Latina y África, o en zonas afectadas por la inestabilidad, señala la consultora Chainalysis.

Otra firma de análisis, TRM Labs, destaca por ejemplo su papel importante en Venezuela para convertir la moneda local, el bolívar, en ‘stablecoins’ (criptomonedas estables).

Los pagos pueden realizarse mediante transferencia bancaria o incluso con tarjetas regalo, y los participantes pueden coordinarse en línea, a través de sitios web especializados, o en persona, señala Chainalysis.

La FCA indicó que había enviado notificaciones oficiales de advertencia a cada uno de los ocho locales, en las que ordena a los operadores que detengan inmediatamente sus actividades ilegales.

«Los elementos recogidos durante las inspecciones in situ respaldan varias investigaciones penales en curso», añadió.

La operación de la FCA tiene como objetivo impedir que los operadores «ofrezcan una vía que permita a los delincuentes mover, ocultar y gastar dinero ilícito», explicó en el comunicado Ross Flay, de la SWROCU, Unidad Regional de Delincuencia Organizada del Suroeste de Reino Unido, un cuerpo policial implicado en la operación junto con la agencia tributaria británica.

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