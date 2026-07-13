Primera sesión del Parlamento en Siria tras el derrocamiento de Asad

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El Parlamento de transición en Siria celebró el domingo su primera sesión, que el presidente Ahmed al Sharaa saludó como un «nuevo capítulo» para su país, que sale de una larga guerra civil.

Tras derrocar a Bashar al Asad a finales de 2024 al frente de una coalición islamista, Al Sharaa había disuelto la Asamblea del Pueblo, que por décadas funcionó simplemente como una cámara de registro.

Siria abre «un nuevo capítulo de su historia», declaró en el discurso de apertura.

Durante su mandato de dos años y medio, renovable, el Parlamento deberá formar una comisión encargada de redactar la futura Constitución, dotar al país de un presupuesto, proponer y enmendar leyes, y hacer frente a importantes desafíos sobre la afirmación de su independencia y la separación de poderes, según los analistas.

En marzo de 2025, el presidente Al Sharaa había proclamado una Declaración constitucional que establecía un período de transición de cinco años, al término del cual se organizarán elecciones.

Siria fue escenario de una guerra civil a partir de 2011, desencadenada por la represión de manifestaciones contra Bashar al Asad.

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