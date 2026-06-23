Primeras etapas de escrutinio en Colombia muestran coincidencia del 99,997 % con preconteo

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Bogotá, 23 jun (EFE).- La Registraduría Nacional de Colombia, entidad que organiza las elecciones, anunció este martes que hay una coincidencia del 99,997 % entre los resultados preliminares de las presidenciales del domingo, que dieron la victoria al ultradrechista Abelardo de la Espriella, y los escrutinios municipales, que hacen parte del proceso para declarar al presidente electo.

«En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces», anunció la Registraduría en un comunicado.

La entidad añadió que «se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano».

Según el conteo inicial divulgado por la Registraduría el domingo, De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el candidato izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el proceso de escrutinios, el cual consta de cuatro etapas: La primera corresponde al conteo realizado por los jurados de votación al cierre de las urnas; la segunda, a los escrutinios municipales a cargo de jueces y notarios, que es el momento al que hace alusión la Registraduría.

«Cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas», dijo la entidad.

La tercera fase del proceso son los escrutinios departamentales, y la cuarta, el escrutinio nacional que se realiza en una audiencia que se instaló este martes en Bogotá en la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelven las reclamaciones que no se hayan podido dirimir en las etapas previas.

Esta instancia será la encargada de revisar las actas remitidas por los 32 departamentos del país y de los resultados de los colombianos residentes en el exterior, cuyos votos son consolidados mediante las actas elaboradas por los consulados, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

El presidente del CNE, Cristián Quiroz, precisó que el proceso es «preclusivo», lo que significa que las reclamaciones que no se realizaron o no fueron tenidas en cuenta en las primeras etapas del escrutinio no pueden presentarse en la audiencia nacional si no fueron alegadas oportunamente.

El funcionario también eludió dar una fecha exacta para declarar a un ganador entre De la Espriella o Cepeda. EFE

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