Primeras fotos de la princesa Mette-Marit de Noruega desde su trasplante de pulmón

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El Palacio Real de Noruega divulgó este lunes las primeras imágenes de la princesa Mette-Marit desde que se sometió a un trasplante de pulmón a mediados de junio.

El palacio publicó una foto en redes sociales de la princesa, sentada en un sillón junto a su marido, el príncipe Haakon, viendo el partido del Mundial entre Noruega y Brasil, en el que se impuso la selección nórdica, que se clasificó a cuartos de final.

«¡La de ayer se convirtió en una noche histórica!», publicó la Casa Real noruega en Instagram.

En otra foto, se ve a la pareja observando por la ventana a la multitud que se congregó afuera para festejar la victoria.

La Casa Real indicó que tanto Mette-Marit como Haakon habían seguido el partido desde el palacio.

Pero, pese a la velada deportiva, una portavoz de la Casa Real precisó a la AFP que a la princesa aún no le han dado el alta en el hospital.

A la princesa, de 52 años, le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2018, una enfermedad que causa cicatrices en los pulmones y problemas de respiración. En los últimos años, se vio obligada a reducir su agenda.

Su estado de salud empeoró bastante en los últimos meses, y sus médicos informaron el 5 de junio que estaba en lista de espera para un trasplante de pulmón. Doce días después, el palacio anunció que se había sometido a un trasplante de pulmón «exitoso».

El deterioro de su salud coincidió con el juicio a su hijo Marius Borg Hoiby, de 29 años, fruto de una relación anterior y que acabó siendo condenado a cuatro años de prisión por dos cargos de violación y otros 32 delitos.

Hoiby negó los cargos más graves y, según los medios locales, sus abogados han recurrido el veredicto.

Mette-Marit también se vio afectada por las revelaciones sobre su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En enero se publicaron unos documentos que revelaban sus frecuentes contactos con Epstein entre 2011 y 2014, es decir, después de que él hubiera sido condenado por solicitar los servicios de una menor con fines de prostitución.

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