Primeros turistas alemanes podrían volver este martes desde Oriente Medio, según grupo Tui

2 minutos

Berlín, 3 mar (EFE).- El grupo turístico Tui espera poder comenzar este martes la repatriación de los alrededor de 30.000 turistas alemanes varados en Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo como consecuencia de la guerra con Irán.

«30.000 es el número de los que están allí con empresas turísticas como Tui. Y esperamos poder comenzar hoy con la operación de repatriación», dijo en una entrevista a la cadena de noticias ntv el director general del consorcio, Sebastian Ebel.

Tui espera poder realizar este martes los primeros vuelos con las aerolíneas asociadas con las que la empresa vuela a la región, que son Emirates, Qatar y Etihad, con destino a Múnich.

Además, Tui cuenta con su propia aerolínea, Tuifly, cuyos aviones están a la espera de recibir el permiso para poder volar a la región y recoger a sus clientes lo antes posible, añadió.

Ebel señaló que siempre y cuando los corredores aéreos permitan volar con seguridad, repatriar a los 10.000 clientes de Tui debería poder llevarse a cabo en unos días, aunque apuntó que no se puede predecir con certeza debido a la «muy dinámica» situación actual.

Aseguró que harán «todo lo humanamente posible, teniendo en cuenta la situación de seguridad» para regresara a sus clientes varados a casa.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, señaló el lunes que la responsabilidad de devolver a los turistas varados a casa recae principalmente en los operadores turísticos, algo con lo que Ebel se mostró totalmente de acuerdo.

Por otra parte, Wadephul informó que el Gobierno alemán enviará por su parte como segunda opción aviones civiles a la capital de Arabia Saudí, Riad, y de Omán, Mascate, para evacuar de la región del Golfo a «personas vulnerables», en concreto, niños, enfermos y mujeres embarazadas.

En tercer lugar, si todo esto no fuera suficiente, agregó, se recurriría, si fuera necesario, al ejército, aunque recordó que la misión de los aviones militares alemanas es otra, y subrayó que no hay que olvidar que sigue habiendo una guerra en Ucrania, lo que obliga a mantener siempre la capacidad operativa de las fuerzas armadas.

Francia también anunció este martes que está preparando fletes de vuelos para repatriar a sus nacionales «más vulnerables» en los países de Oriente Medio afectados por la guerra en Irán, y facilitar además el regreso de los franceses a los que la escalada bélica les pilló de transito en la zona. EFE

egw/llb