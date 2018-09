Por el momento, la CDIP no ha fijado una posición oficial sobre la medida en Ginebra. A lo sumo, su presidenta, la zuriquesa Silvia Steiner, la juzgó “importante y pertinente” en una entrevista con el diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ .

En Ginebra, formación obligatoria hasta los 18 años Marc-André Miserez 13 de septiembre de 2018 - 15:31 Desde el comienzo del año escolar 2018, los jóvenes que residen en el cantón de Ginebra no abandonan su formación antes de la mayoría de edad. Aquellos que no siguen estudios superiores aprenden un oficio. “El objetivo no es mantener a los jóvenes unos años más estacionados, sino todo lo contrario: darles oportunidades adicionales para completar una formación”. Anne Emery-Torracinta, jefa del Departamento Cantonal de Educación Pública, expresó lo anterior durante el lanzamiento de esta novedad que convierte a Ginebra en pionera suiza de la lucha contra la deserción escolar temprana. En el cantón de Ginebra, 1 000 jóvenes, incluidos 550 menores, interrumpen su formación cada año, situándose peligrosamente en riesgo de marginalización. Si bien se las arreglan por un tiempo gracias al apoyo de sus padres o la realización de trabajitos ocasionales, tienen cuatro veces más posibilidades de hallarse en el desempleo a largo plazo que sus camaradas con un diploma. Alerta El problema no es nuevo. Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, en la clasificación cantonal de 2015 sobre la tasa de jóvenes graduados, una alerta se encendió en Ginebra. A los 25 años, solamente un poco más del 30% de ginebrinos había completado una formación profesional, menos de la mitad del promedio nacional (65%). Este problema de abandono escolar había interpelado a la asamblea constituyente de Ginebra, elegida en 2008 para renovar la carta fundamental del cantón. El artículo 194 de la constitución adoptada en 2012 establece la formación obligatoria hasta los 18 años, una medida que entró en vigor al inicio del actual año escolar bajo la sigla FO18. En la escuela o en aprendizaje Esto no significa que todos los jóvenes ginebrinos tengan que permanecer en la escuela hasta los 18 años. Lo que se impone es seguir una formación, la cual puede asumir la forma de educación superior, en cuyo caso los jóvenes se quedan mucho más tiempo en la escuela. O bien, realizan un aprendizaje en una empresa, con cursos profesionales; es decir, ingresan al famoso sistema de educación dual, que hace de Suiza un modelo para otros países. El 27 de agosto en Ginebra, 400 estudiantes “reintegrados” por FO18 (que se duplicarán para el final del año) retomaron el camino de la escuela, junto con sus 76 000 camaradas. El costo de la reforma, que también incluye medidas de apoyo, prácticas, capacitación individual y la creación de puestos de aprendices, se estima en 16 millones de francos en cuatro años. Una inversión considerada productiva. “FO18 no es una solución milagrosa, sino una poderosa palanca para luchar contra la deserción escolar”, dijo Anne Emery-Torracinta. Los otros cantones ¿El caso de Ginebra hará escuela? En Suiza, la educación obligatoria es estrictamente responsabilidad de los cantones. Los concordatos, negociados en el seno de la Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Educación Pública (CDIP), determinan lo que está armonizado. Sin embargo, como en el caso de HarmoS, no son obligatoriamente adoptados por todos cantones. Por el momento, la CDIP no ha fijado una posición oficial sobre la medida en Ginebra. A lo sumo, su presidenta, la zuriquesa Silvia Steiner, la juzgó “importante y pertinente” en una entrevista con el diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ . En Neuchâtel, la izquierda de la izquierda introdujo un proyecto de ley para convertir en obligatoria la formación hasta los 18 años. La decisión corresponderá al parlamento cantonal.