Princesa Isabel de Bélgica: «No he tenido una infancia completamente normal»

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Bruselas, 28 may (EFE).- La princesa Isabel, heredera al trono de Bélgica, ha concedido por primera vez una entrevista a un periódico con motivo de la finalización de sus estudios universitarios, en la que la heredera real comparte algunas reflexiones sobre su infancia, su personalidad, su visión del mundo y sus planes de futuro.

«Diría que no he tenido una infancia completamente normal; quizá he tenido algo menos de libertad que una persona corriente. Pero, por otro lado, eso también me ha abierto muchas puertas y me ha ofrecido muchas oportunidades», declara al diario Le Soir la princesa, de 24 años.

«Cuando se nace con ello, no es lo mismo que vivirlo más tarde en la vida. Eso ha moldeado mi personalidad y mi visión del mundo», añade.

Las inusuales declaraciones de la futura monarca de Bélgica, hija mayor del rey Felipe y la reina Matilde de los belgas, se difunden coincidiendo con su ceremonia de graduación en Harvard, universidad estadounidense donde ha cursado un máster de dos años en políticas públicas que marca el fin de su etapa como estudiante.

Las peculiaridades de su vida como heredera no parecen haberle pesado demasiado, porque siempre supo cuál sería su destino. «Desde que nací siempre supe que sería así. Nací con un cierto sentido de la responsabilidad, pero siempre ha sido así», afirma.

La princesa asegura además que su experiencia en Estados Unidos le permitió tomar distancia respecto de Bélgica y reflexionar sobre su identidad europea.

«En Estados Unidos me di cuenta de que ser belga también significa ser europea y que tenemos mucho en común entre europeos», sostiene Isabel, que considera además que «ser belga también es tener cierta apertura y flexibilidad mental».

La heredera al trono admite igualmente que su futuro ya está marcado, aunque afirma vivirlo con serenidad y sin frustración.

«No lo siento como una limitación. Estoy feliz de saber qué será de mí el resto de mi vida. Mucha gente vive en la incertidumbre; yo sé cuál será mi camino», razona.

La princesa obtuvo en 2020 el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales; después completó un año en la Real Escuela Militar belga en julio de 2021; en julio de 2024, terminó una licenciatura en Historia y Política en el Lincoln College de la Universidad de Oxford, en Reino Unido; y ahora acaba de completar sus estudios universitarios en Harvard.

Ahora prevé tomarse un tiempo para reflexionar antes de asumir más responsabilidades de Estado. Pero Isabel de Bélgica no da pistas sobre cuándo podría convertirse en reina ni si su padre tiene pensado abdicar algún día como hizo su abuelo, el rey Alberto II.

«La cuestión no está todavía sobre la mesa; cada cosa a su tiempo. Creo que él (el rey Felipe de los belgas) lo hace muy bien y yo estoy muy contenta en mi posición», apunta.

En todo caso, cuando llegue ese momento, la princesa de Bélgica se convertirá en la primera mujer que tenga el cargo de jefa de Estado en su país, dentro de una generación de herederas en las monarquías europeas, como Leonor de España, Amalia de Países Bajos, Victoria de Suecia e Ingrid Alexandra de Noruega.

«Nos conocemos, coincidimos en algunos eventos», dice al respecto la princesa, quien reconoce que su acceso al trono será «histórico» y que eso lo convierte en un «desafío adicional».

En todo caso, esa situación le sirve también para subrayar que cree «firmemente en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres».

«Aún queda mucho por hacer en este ámbito», concluye. EFE

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