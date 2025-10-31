Principal abogada militar israel dimite tras investigación por filtración del vídeo

1 minuto

Jerusalén, 31 oct (EFE).– La principal abogada del Ejército israelí,Yifat Tomer-Yerushalmi, presentó este viernes su dimisión, poco después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciase que no volvería a su cargo tras ser investigada por su posible responsabilidad en la filtración de un vídeo que muestra abusos a un detenido palestino.

«El jefe del Estado Mayor General, el teniente general Eyal Zamir, aceptó su solicitud de cese inmediato y tomará medidas para estabilizar el cuerpo de abogados militares generales y salvaguardar a los soldados», detalló el comunicado castrense sobre la salida de Tomer-Yerushalmi.

Zamer «confía en que se llevará a cabo una investigación exhaustiva y veraz sobre los asuntos tratados», añade.EFE

