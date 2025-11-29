Principal aeropuerto de Venezuela sigue funcionando pese a anuncio de Trump

Maiquetía (Venezuela), 29 nov (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantenía con normalidad sus operaciones este sábado, después del anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que se considere el espacio aéreo de este país suramericano cerrado.

El aeródromo, que sirve a Caracas, recibió durante la mañana dos vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido.

Por el momento, en horas de la tarde se notificaba a través de las pantallas dos vuelos con retraso hacia Panamá y Bogotá, todos operados por la aerolínea comercial Copa.

Fuentes del aeropuerto indicaron a EFE que las demoras no tienen relación con el contexto de tensión con Estados Unidos.

Igualmente, desde Maiquetía salió en esta jornada un vuelo hacia Curazao y otro rumbo a La Habana.

También en el aeropuerto Internacional de La Chinita, ubicado en Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), continuaban sin inconvenientes las operaciones aéreas, según los itinerarios difundidos por las aerolíneas.

Una fuente extraoficial indicó que en ese aeropuerto se mantienen trabajando siete compañías aéreas y durante la semana recibieron vuelos chárter e internacionales.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad».

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Venezuela respondió expresando su repudio «con absoluta contundencia» el mensaje del presidente de Estados Unidos, y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación, al tiempo de asegurar que «no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero».

El mensaje se produce después de que el diario New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto llevó a que varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, suspendieran sus vuelos en el país suramericano, por lo que el Gobierno venezolano revocó sus permisos de tráfico, tras darle un plazo de 48 horas para retomar operaciones. EFE

