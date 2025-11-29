Principal aeropuerto de Venezuela sigue funcionando pese al anuncio de Trump

Maiquetía (Venezuela), 29 nov (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantenía con normalidad sus operaciones este sábado, después del anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de que se considere el espacio aéreo de este país suramericano cerrado.

El aeródromo, que sirve a Caracas, recibió durante la mañana dos vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido. EFE

