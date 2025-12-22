Principal disidencia de las FARC anuncia una tregua en Colombia por Navidad y Año Nuevo

Bogotá, 21 dic (EFE).- El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, anunció este domingo un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, para que las familias colombianas puedan pasar estas fechas en paz.

«Hemos dado la orden a nuestras unidades en todo el territorio nacional de suspender las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública desde el día 23 de diciembre del 2025 hasta el 7 de enero del 2026, con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada», informó esa disidencia en un comunicado.

El anuncio se produce el mismo día en que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó de un cese al fuego unilateral que se iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y se extenderá hasta la misma hora del 3 de enero de 2026. EFE

