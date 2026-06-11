Principal partido opositor armenio pedirá anular resultados de las recientes elecciones

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Tiflis, 11 jun (EFE).- Armenia Fuerte, el principal partido opositor armenio tras las elecciones parlamentarias del pasado domingo, pedirá a la Comisión Electoral Central (CEC) del país anular los resultados de los comicios, informó hoy uno de sus líderes.

«Mañana nos dirigiremos a la Comisión Electoral Central para que anule los resultados de las elecciones y reconsidere los votos del partido (ganador) Contrato Civil», dijo en un vídeo en Facebook Narek Karapetián, miembro del consejo político de la formación opositora y sobrino de su líder, el empresario armenio-ruso Samvel Karapetián.

Según Karapetián, en caso de no recibir una respuesta rápida de la CEC, Armenia Fuerte recurrirá al Tribunal Constitucional.

Agregó que el partido gobernante, que recibió el 49,82 % de los votos de los electores, es una fuerza política «débil», que ha perdido su mayoría constitucional en el Parlamento y ha cometido supuestamente infracciones antes de los comicios y durante su desarrollo.

También el bloque opositor Armenia anunció la víspera sus planes de impugnar los resultados de las elecciones.

Las autoridades electorales de Armenia anunciaron este martes la revisión de votos emitidos en los comicios legislativos del pasado domingo en 86 colegios electorales ante las peticiones de algunas fuerzas que participaron en las elecciones.

En particular, uno de los partidos interesados en la revisión del escrutinio es Armenia Próspera, a la que le han faltado menos de un centenar de votos para entrar en la Asamblea Popular.

A la vez, la CEC aseguró el miércoles que tras el inicio del recuento, aumentaron en más de un millar los votos emitidos a favor del partido gubernamental.

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte.

Mientras, el bloque Armenia del expresidente Robert Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

Pashinián volvió a acusar ayer a los detractores del Gobierno de cometer fraude y aseguró que todos los implicados en la presunta compra de votos responderán ante la Justicia. EFE

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