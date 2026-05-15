Principales aspirantes a suceder a Starmer en el laborismo británico

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, está en una posición precaria, con voces de su partido pidiendo su dimisión. Varios aspiran a sucederlo tanto a la derecha, como Wes Streeting, o a la izquierda, como Angela Rayner y Andy Burnham.

La crisis se agudizó, con una lluvia de críticas en el laborismo contra el primer ministro, tras los malos resultados de la formación política en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo.

En aquellos comicios, el laborismo perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado por la guerra en Oriente Medio.

Tampoco le ayudó el escándalo por el nombramiento y destitución posterior de Peter Mandelson como embajador británico en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Pese a todo, Starmer, que llegó al poder tras las elecciones legislativas de julio de 2024, dijo en rueda de prensa a principios de esta semana que quiere «seguir gobernando».

Una eventual partida de Starmer obligaría a su partido a nombrar un sucesor.

Relación de principales aspirantes a ocupar su puesto dentro del laborismo:

– Wes Streeting –

Streeting, de 43 años, en el ala derecha del partido, presentó el jueves su dimisión como ministro de Salud por su oposición a Starmer.

Pero en el anuncio de su dimisión, no llegó a declararse candidato, alimentando las especulaciones sobre si será capaz de reunir a los 81 diputados necesarios para sostener su candidatura.

Para lanzar una elección para suceder al actual líder laborista, un aspirante debe ser respaldado por el 20% de los diputados del partido en el parlamento.

El laborismo tiene 403 de los 650 diputados en la Cámara de los Comunes.

Representante de una corriente reformista en la línea de Tony Blair (primer ministro de 1997 a 2007), Streeting es poco popular en un partido donde el ala izquierda tiene mucho peso.

Streeting ha multiplicado las medidas para mejorar la reputación del NHS, el servicio nacional de salud, afectado por listas de espera interminables y médicos que regularmente van a la huelga.

Pero Streeting podría verse afectado por sus vínculos con Mandelson.

El exministro y exembajador en Washington fue su mentor y estuvo a su lado durante la primera campaña legislativa de Streeting en 2015.

– Angela Rayner –

Quien hasta septiembre pasado fue número dos del gobierno y ministra de Vivienda, es una figura popular del ala izquierda laborista.

El ascenso de esta mujer de 46 años, conocida por su franqueza, se detuvo al dimitir en septiembre tras admitir que no había pagado todos los impuestos correspondientes al comprar un apartamento.

Pero Rayner anunció el jueves haber sido «exonerada de toda conducta indebida» en ese asunto.

Señaló que no va a desafiar al primer ministro, aunque añadió que Starmer debía «reflexionar» sobre retirarse.

Sus detractores creen que haría un giro tan marcado hacia la izquierda que obligaría a los laboristas a programar unas elecciones generales antes de la fecha programada en 2029.

– Andy Burnham –

Del ala izquierda también, el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, aparece como uno de los principales rivales de Starmer, si puede lograr un escaño parlamentario, sin el cual no podría convertirse en primer ministro.

Un diputado laborista de Makerfield, al oeste de Mánchester, anunció el jueves que renunciaba a su escaño, allanando el camino para una elección legislativa parcial que podría organizarse a mediados de junio, y a la que Burnham confirmó que se presentará.

Burnham, de 56 años, ya había intentado tomar la dirección laborista en 2015, pero fue superado por Jeremy Corbyn.

Tras lograr la alcaldía del Gran Mánchester en 2017, ha sido reelegido dos veces desde entonces.

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