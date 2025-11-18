Principe heredero saudí anuncia inversiones de hasta casi un billón de dólares en EE.UU.

Washington, 18 nov (EFE).- El príncipe heredero de Aradia Saudí, Mohamed bin Salmán, anunció este martes que su país se comprometerá a aumentar la inversión en Estados Unidos en hasta casi un billón de dólares en áreas como la tecnología y la inteligencia artificial.

«Vamos a anunciar que el aumento de los 600.000 millones (ya comprometidos con EE.UU.) a casi un billón de dólares para inversión, inversión real y oportunidad real en muchas áreas, entre ellas en tecnología, en IA», adelantó Bin Salmán durante una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval. de la Casa Blanca. EFE

