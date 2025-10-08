Priscilla se convierte en tormenta tropical después de bajar a huracán de categoría 1

3 minutos

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- El huracán del océano Pacífico Priscilla, que esta mañana ha bajado a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se ha convertido en las últimas horas en tormenta tropical a 315 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, según ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

La tormenta tropical se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora (km/h) con dirección noroeste y presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de hasta 140, según el reporte de las 12.00 hora local (18.00 hora GMT).

En las próximas 24 horas se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Baja California Sur, e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en los estados costeros de Sinaloa y Nayarit.

El SMN espera vientos sostenidos de 50 a 60 km/h con rachas de entre 70 y 90 en la costa de Baja California Sur, mientras que en las zonas costeras de los estados de Sinaloa y Nayarit el viento sostenido alcanzará de 20 a 30 km/h con rachas de 40 y 60 km/h.

Además, se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur; de 2,5 a 3,5 m en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 1,5 a 2,5 m en costas de Colima.

Aunque la intensidad del fenómeno meteorológico ha disminuido, se mantiene la zona de vigilancia por los efectos que Priscilla pueda provocar desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Debido a las precipitaciones, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, y los fuerte vientos, se insta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Según los pronósticos, Priscilla iba a crecer durante la tarde-noche del martes a huracán categoría 3 pero el fenómeno se mantuvo en categoría 2, bajó a 1 y finalmente se ha convertido en tormenta tropical. De igual manera se irá debilitando hasta convertirse en postropical en la tarde del viernes.

Hasta ahora se han formado 16 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda, Octave y Priscilla.

México prevé la formación de hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles. EFE

dcb/jmrg/icn