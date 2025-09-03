The Swiss voice in the world since 1935

Prisión para dos imputados como autores intelectuales del asesinato de Villavicencio

Quito, 3 sep (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva para dos de los cuatro imputados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 por un sicario a pocos de que se celebrase la primera vuelta de las elecciones en Ecuador.

El magistrado dispuso que vayan a prisión preventiva el empresario Daniel Salcedo, que ya está en la cárcel al acumular condenas más de 30 años de prisión, y el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, quien se encuentra en paradero desconocido.

Asimismo, dejó en libertad condicional, con medidas cautelares, al empresario Xavier Jordán, procesado por diversos casos de corrupción, y al exministro correísta José Serrano. EFE

