Prisión para un dirigente de Ennahda por colaborar en el asesinato de un opositor en Túnez

Argel, 4 mar (EFE).- Un tribunal de primera instancia de Túnez ha condenado a 13 años de prisión a uno de los fundadores del partido islamista Ennahda, Habib Elouz, por colaborar en el asesinato del opositor Chokri Belaid en 2013, según informó este miércoles la emisora de radio Mosaique.

La sala, especializada en casos de terrorismo, también dictó una pena de 23 años cárcel para el exfiscal Bechir Akermi por abuso de cargo al considerar que ayudó a un sospechoso «a evadir la justicia» y a «ocultar» la verdad sobre el asesinato de Belaid, entre otros delitos, según detalló la radio.

Los dos condenados están acusados de «poner su experiencia a disposición de personas implicadas en delitos terroristas», «divulgación de información» con estas personas e «impedir» que sean castigadas.

El pasado octubre, un tribunal de apelación de Túnez ratificó la condena a pena de muerte -en moratoria de facto desde 1991- para dos hombres, y la cadena perpetua para otros tres otros, implicados en el asesinato del líder opositor en 2013.

De las 23 personas procesadas en este caso, el tribunal dictó el sobreseimiento a favor de nueve de ellas, mientras que el resto fue condenado a penas de prisión que varían entre los 37 y los cuatro años.

El 6 de febrero de 2013, Belaid -secretario general del Partido de los Patriotas Democráticos Unificados (PPDU)- fue tiroteado frente a su domicilio por dos individuos a bordo de un vehículo que se dio a la fuga, dos años después del derrocamiento del dictador Zine El Abidine Ben Ali tras dos décadas en el poder. EFE

