Prisión preventiva a enfermero de Ecuador por presunto robo de insumos en crisis sanitaria

Quito, 1 sep (EFE).- Un juez de Ecuador dictó este lunes prisión preventiva para el supervisor de enfermería de un hospital de la ciudad costera de Guayaquil, Salvador P., detenido el pasado sábado por un presunto robo de medicinas e insumos en mitad de una crisis de salud que atraviesa el país.

El profesional de la salud fue arrestado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, después de que la Policía le ordenara frenar su vehículo, según informó la Fiscalía. Los agentes registraron el automóvil y encontraron una maleta con medicinas y recipientes de vidrio y plástico.

Según los datos del Ministerio Público, en la maleta podía leerse ‘medicamento gratuito, prohibida su venta’. El detenido se defendió argumentando que trabajaba como responsable de enfermería de un centro de salud, por lo que siempre cargaba con insumos para los pacientes del día siguiente.

El Ministerio de Salud informó en un comunicado que los medicamentos pertenecían al Hospital Monte Sinaí; el centro en el que ejercía el procesado y que ya había presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se realizaran las investigaciones pertinentes ante la falta de suministros.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el juez aceptó la petición de la Fiscalía y ordenó el ingreso a prisión preventiva hasta la celebración del juicio. Salvador P. se encuentra privado de libertad en la Penitenciaría de Litoral, también en Guayaquil.

El suceso se produce en mitad de una crisis de salud en el país, agudizada a raíz de la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil a principios del mes de agosto por «causas multifactoriales», según la versión del Ministerio de Salud.

El caso, que después fue atribuido por personal sanitario y pacientes a una falta de suministros (a pesar de la negación del Gobierno) provocó una escalada de denuncias públicas de médicos y pacientes de otros centros del país. Los profesionales de salud señalaron la escasez de recursos y solicitaron la declaración de emergencia en el sistema sanitario.

El Gobierno, por su parte, atribuyó la muerte de los neonatos y demás deficiencias a la corrupción en el sistema de salud. No obstante, y con intención de paliar los efectos de la crisis, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, creó el Comité Nacional de Salud Pública (Consap) y su Gobierno aseguró la «compra masiva» de medicamentos e insumos. EFE

