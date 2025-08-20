Prisión preventiva a policía por el asesinato de su pareja, también agente, en Ecuador

Quito, 20 ago (EFE).- La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para Andy Sebastián V. S., señalado como presunto responsable del femicidio de su pareja sentimental, la servidora policial N. E. C. G., de 21 años, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

El hecho ocurrió el pasado lunes, en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Ambato, en la provincia andina de Tungurahua (centro).

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno relató que el sospechoso llamó al ECU 911 para reportar que su pareja estaba herida.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida en el piso de su habitación, con una herida de arma de fuego. El arma de dotación policial fue hallada sobre la cama, detalló el Ministerio Público.

Inicialmente, el procesado aseguró que el disparo se produjo de manera accidental mientras «jugaban con el arma». No obstante, incurrió en contradicciones y posteriormente intentó huir, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Fiscalía fundamentó el inicio del proceso penal con la versión de la hermana menor de la víctima, testigo presencial de los hechos, quien llegó al lugar tras el disparo, y versiones de los agentes policiales que atendieron la emergencia.

Además, con base en el informe de autopsia médico-legal, que determinó laceración cerebral y traumatismo craneoencefálico causados por un proyectil de arma de fuego; el informe balístico; el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias; así como los resultados del barrido electrónico.

Asimismo, se incorporó la versión de una amiga de la víctima, quien relató episodios que evidenciarían una relación de poder y control en la pareja.

Con estos elementos, el juez de la causa dictó prisión preventiva para el ahora procesado y dispuso medidas de protección a favor de las hermanas de la víctima.

La instrucción fiscal se extenderá por 30 días, apuntó la Fiscalía al anotar que el delito de femicidio se sanciona con cárcel de 22 a 26 años. EFE

