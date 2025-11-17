Prisión preventiva en Ecuador para 12 personas por fingir operativos policiales para robar

2 minutos

Quito, 17 nov (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva para doce de los trece detenidos, entre ellos ocho policías, por fingir operativos y allanamientos policiales en viviendas con el único fin de cometer robos, según informó el Ministerio Público en un comunicado.

Las pesquisas permitieron diseñar un operativo en el que participaron la Fiscalía y la Policía Nacional para arrestar a los trece presuntos culpables, acusados de un delito de robo. El Ministerio Público procesó a todas ellas, entre las que se encontraban ocho policías.

El arresto se produjo después de nueve meses de investigación iniciada a raíz de un hecho ocurrido en febrero de 2025 en el que varias personas vestidas de uniformes de policía simularon un allanamiento a una vivienda y sustrajeron 100.000 dólares en efectivo.

Entre los ocho policías detenidos, destacaron algunos altos cargos como dos capitanes, un sargento, un cabo primero y un cabo segundo.

Según la Fiscalía, se aprovechaban de su capacidad para acceder a información sensible y utilizaban órdenes falsas de registro domiciliario para ingresar en las casas y llevarse dinero, joyas, armas y munición.

La provincia costera de Manabí, donde se encuentra la ciudad de Manta, es una de las provincias más afectadas por la oleada de criminalidad y violencia que azota al país.

Con motivo de esta escalada de inseguridad, el presidente Daniel Noboa declaró al país bajo «conflicto armado interno» en enero de 2024, con el fin de paliar la actividad de las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como «terroristas».

Si bien con él como presidente se han logrado capturar a los principales líderes de las organizaciones criminales, la incidencia de la violencia ha repercutido y el país va camino de cerrar su peor año en número de homicidios, con alrededor de 9.000, que equivalen a unos 52 por cada 100.000 habitantes, tasa con la que se sitúa a la cabeza de Latinoamérica. EFE

