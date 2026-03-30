Prisión preventiva en Ecuador para hombre por trata de una colombiana con fines sexuales

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Quito, 30 mar (EFE).- Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a un hombre procesado por el delito de trata de personas, después de que la Policía rescatara, en la provincia de Los Ríos, a una mujer colombiana que se presume había sido explotada sexualmente por él, según informó este lunes la Fiscalía.

El operativo del rescate de la víctima y detención del acusado, identificado como Kevin S., se llevó a cabo en coordinación con autoridades de Colombia y con apoyo de organismos especializados.

Según la investigación, la mujer habría sido captada en Colombia mediante engaños a través de redes sociales y permaneció incomunicada durante varios días, lo que alertó a sus familiares, que presentaron una denuncia en ese país.

Con esa información, las autoridades ejecutaron un operativo de búsqueda que incluyó varios allanamientos en el municipio de Vinces, en Los Ríos, donde localizaron a la mujer y detuvieron al sospechoso, que de acuerdo con la Fiscalía, intentó huir pero fue capturado a pocos metros del lugar.

El Ministerio del Interior ya había informado el sábado de que la Policía había rescatado a una ciudadana colombiana víctima de trata de personas con fines de explotación sexual y capturado a un ecuatoriano por su presunta implicación en el hecho.

La Fiscalía añadió este lunes que el procesado habría utilizado «mecanismos de coerción» y mantenía a la víctima en cautiverio, además de obligarla a «consumir sustancias sujetas a fiscalización» para someterla a un «estado de inconsciencia y, presuntamente, explotarla sexualmente».

Entre los elementos de convicción expuestos en la audiencia constan información remitida por la Policía de Colombia, incluida la versión de la madre de la víctima, así como el reconocimiento del lugar de los hechos y el levantamiento de indicios, entre ellos un arma de fuego tipo escopeta, un teléfono móvil y droga. EFE

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