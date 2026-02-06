Prisión preventiva en Ecuador para hombre que llevaba 1,7 toneladas de cocaína en camión

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- Un juez de Ecuador envió a prisión preventiva a Andy V., conocido con el alias de Gordo Andy, quien fue detenido el miércoles mientras transportaba en un camión 1,7 toneladas de cocaína, informó este viernes la Fiscalía.

El hombre, quien pertenecería a Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento del país, fue detenido por el Ejército y la Policía cuando circulaba en el vehículo por el municipio de Tosagua, de la provincia costera de Manabí.

Las fuerzas de seguridad revisaron el camión y encontraron cuarenta sacos de yute que contenían paquetes rectangulares. Luego movilizaron el vehículo hacia un destacamento militar, donde comprobaron que se trataba de cocaína que estaba distribuida en 1.558 paquetes.

La noche de la detención del hombre, ahora procesado por el presunto delito de narcotráfico, el Ejército señaló que presumían que la droga estaba lista para ser enviada por vía marítima a destinos internacionales.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales. EFE

