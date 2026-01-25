Prisión preventiva en Kosovo para 23 sospechosos de fraude electoral en las parlamentarias

2 minutos

Skopie, 25 ene (EFE).- La justicia de Kosovo envió este domingo a prisión preventiva a 23 sospechosos de un delito de fraude electoral durante el escrutinio de los comicios parlamentarios del 28 de diciembre, en una investigación que apunta a alteraciones dentro de las listas de los partidos pero sin impacto en el resultado general.

La Fiscalía de Primera Instancia de Prizren informó de que los sospechosos forman parte de un grupo de 109 personas, muchas de ellas integrantes de comisiones electorales locales, citadas por la policía el viernes en el marco de una investigación por irregularidades.

Según la fiscalía, los sospechosos estarían implicados en delitos como fraude electoral, abuso del cargo, soborno e intimidación, presuntamente cometidos para modificar el recuento en favor de determinados candidatos.

El Tribunal de Prizren aprobó la detención preventiva por un mes después de que la fiscalía argumentara que, si quedaban en libertad, los sospechosos podrían influir en testigos u obstaculizar la investigación.

«Estamos ante un esquema bien estructurado destinado a influir ilegalmente en la voluntad de los votantes», señaló el ministerio público, que añadió que existen indicios de falsificación deliberada de documentación e interferencia directa en el recuento.

La investigación se lanzó después de que el pasado lunes La Comisión Electoral Central ordenase un nuevo recuento completo de los votos de las elecciones parlamentarias anticipadas después de detectar irregularidades en los sufragios emitidos en varios municipios.

El presidente de la Comisión Electoral, Kreshnik Radoniqi, aseguró que el resultado global probablemente no cambiará, ya que la manipulación se produjo en la distribución de votos dentro de las listas de los partidos.

La investigación habría detectado ya casos en los que se añadieron más de 40.000 votos a algunos aspirantes y se restaron más de 27.000 a otros, principalmente dentro de las mismas listas.

Los comicios de diciembre buscaban poner fin a un bloqueo político de casi un año y en ellos se impuso el partido del primer ministro nacionalista Albin Kurti, ‘Autodeterminación’ (Vetëvendosje), con casi la mitad de los votos y 57 escaños, a las puertas de la mayoría absoluta, según los resultados preliminares.

Al no lograr los al menos 61 diputados de los 120 de la Cámara para gobernar en solitario, requerirá del apoyo, al menos, de algunos representantes de las minorías.EFE

ib-ll/vh