Prisión preventiva en Perú para el presunto cerebro del triple femicidio en Argentina

Un juez en Perú dispuso el viernes que el presunto autor intelectual de un triple femicidio en Buenos Aires aguarde en prisión el resultado de la solicitud de extradición por parte de Argentina.

El peruano Tony Valverde, de 20 años, apodado «Pequeño J», es señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, en un caso que se investiga vinculado con el narcotráfico.

En una audiencia transmitida por el canal del Poder Judicial, el juez peruano Cristhian Chumpitaz ordenó la reclusión de Valverde en una cárcel de la ciudad de Cañete, al sur de Lima.

«Se ordena nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Tony Valverde, por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires», indicó el magistrado.

«Existen suficientes elementos de convicción para la detención, entre ellos peligro de fuga», argumentó.

Chumpitaz agregó que el gobierno argentino «deberá alcanzar, por la vía diplomática, todos los documentos relacionados para la extradición».

Vestido con una camiseta blanca y custodiado por dos policías, Valverde siguió la audiencia de forma remota en una comisaría en el sur de Lima.

Los asesinatos de las dos jóvenes y la adolescente conmocionaron a Argentina, donde miles de personas se manifestaron el fin de semana pasado para exigir justicia.

Los cuerpos de las tres fueron hallados enterrados en el patio de una casa en un barrio en la periferia sur de Buenos Aires el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición.

Los tres fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, en lo que las autoridades argentinas creen que fue un castigo por un presunto robo de drogas.

Valverde es sospechoso de dirigir una banda de narcotraficantes en el barrio Zavaleta, en el sur de Buenos Aires.

Su abogado, Marcos Sandoval, aseguró que su cliente era inocente y se dedicaba en Argentina a cosechar arándanos y vender calcetines.

Valverde fue detenido el martes en el distrito de Pucusana, en el sur de Lima. Ese mismo día, un presunto cómplice argentino, Matías Ozorio, de 28 años, fue arrestado al norte de Lima.

Ozorio fue deportado el jueves a su país de origen.

Además, por este caso ya fueron detenidas siete personas en Argentina.

