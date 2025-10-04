The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Prisión preventiva en Perú para el presunto cerebro del triple femicidio en Argentina

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Un juez en Perú dispuso el viernes que el presunto autor intelectual de un triple femicidio en Buenos Aires aguarde en prisión el resultado de la solicitud de extradición por parte de Argentina.

El peruano Tony Valverde, de 20 años, apodado «Pequeño J», es señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, en un caso que se investiga vinculado con el narcotráfico.

En una audiencia transmitida por el canal del Poder Judicial, el juez peruano Cristhian Chumpitaz ordenó la reclusión de Valverde en una cárcel de la ciudad de Cañete, al sur de Lima.

«Se ordena nueve meses de detención preventiva con fines de extradición contra Tony Valverde, por el presunto delito de homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires», indicó el magistrado.

«Existen suficientes elementos de convicción para la detención, entre ellos peligro de fuga», argumentó.

Chumpitaz agregó que el gobierno argentino «deberá alcanzar, por la vía diplomática, todos los documentos relacionados para la extradición».

Vestido con una camiseta blanca y custodiado por dos policías, Valverde siguió la audiencia de forma remota en una comisaría en el sur de Lima.

Los asesinatos de las dos jóvenes y la adolescente conmocionaron a Argentina, donde miles de personas se manifestaron el fin de semana pasado para exigir justicia.

Los cuerpos de las tres fueron hallados enterrados en el patio de una casa en un barrio en la periferia sur de Buenos Aires el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición.

Los tres fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, en lo que las autoridades argentinas creen que fue un castigo por un presunto robo de drogas.

Valverde es sospechoso de dirigir una banda de narcotraficantes en el barrio Zavaleta, en el sur de Buenos Aires.

Su abogado, Marcos Sandoval, aseguró que su cliente era inocente y se dedicaba en Argentina a cosechar arándanos y vender calcetines.

Valverde fue detenido el martes en el distrito de Pucusana, en el sur de Lima. Ese mismo día, un presunto cómplice argentino, Matías Ozorio, de 28 años, fue arrestado al norte de Lima. 

Ozorio fue deportado el jueves a su país de origen.

Además, por este caso ya fueron detenidas siete personas en Argentina.

cm/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR