Prisión preventiva para 17 procesados por una red de narcotráfico internacional en Ecuador

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Quito, 10 jul (EFE).- Un juez de Ecuador dictó este viernes prisión preventiva para el ciudadano polaco Jakimiec T., el albanés Daci P. y otras quince personas investigadas por presunta delincuencia organizada, tras una audiencia de formulación de cargos relacionada con una supuesta red de narcotráfico internacional desarticulada la madrugada del jueves, según detalló la Fiscalía.

La medida se tomó después de que la Policía de Ecuador anunciara este jueves la desarticulación de una organización presuntamente dedicada al envío de cocaína hacia Europa y con supuestos vínculos con las mafias albanesa y polaca, así como con grupos armados colombianos y organizaciones criminales ecuatorianas.

La investigación involucró a dieciocho personas, de las que once fueron detenidas durante una operación desarrollada en las provincias costeras de Guayas, Esmeraldas, El Oro y en la andina Azuay, mientras que las otras siete ya permanecían recluidas en distintos centros penitenciarios del país.

Entre los procesados figura Jakimiec T., un ciudadano polaco considerado por las autoridades ecuatorianas como un objetivo de alto valor y requerido por la justicia de su país por delitos relacionados con el narcotráfico.

También fue procesado Daci P., un ciudadano albanés señalado como uno de los presuntos líderes de la estructura y supuesto enlace entre organizaciones narcodelictivas albanesas y grupos criminales ecuatorianos.

De acuerdo con la investigación policial, la organización habría operado desde 2019 y estaría vinculada al envío de cocaína oculta en contenedores de exportación con destino a Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Dinamarca y Polonia, además de guardar relación con la incautación de unas 7,5 toneladas de cocaína en varias operaciones realizadas entre 2020 y 2021. EFE

af/nvm