Prisión preventiva para 30 militares y un civil por el intento de golpe de Estado en Benín

Nairobi, 16 dic (EFE).- Benín mantuvo este martes en prisión preventiva a 30 soldados y a un civil acusados de estar vinculados al intento de golpe de Estado del pasado día 7, tras comparecer este martes ante el Tribunal de Represión de Delitos Económicos y del Terrorismo (CRIET, en francés) en Cotonú, capital del país.

Los acusados fueron presentados frente a los jueces del CRIET en un proceso judicial iniciado este lunes, y luego escoltados por la Policía, tras ser puestos en prisión preventiva a la espera de nuevas investigaciones y un eventual juicio, según informaron medios locales.

Las autoridades judiciales podrían proporcionar en los próximos días más detalles sobre los cargos presentados y la evolución de este caso, que está siendo seguido muy de cerca por la opinión pública.

El 7 de diciembre pasado, un grupo de militares irrumpió en las oficinas de la radiotelevisión pública de Benín (RTB), dónde afirmaron que el llamado Comité Militar para la Refundación de la República había decidido destituir al presidente, Patrice Talon, y tomar el control del país.

Tras varias horas de confusión, el Gobierno de Talon utilizó ese mismo medio, tras reducir a los golpistas, para señalar que la intentona había fracasado.

El golpe fue sofocado por fuerzas de la Guardia Republicana de Benín, leales al Gobierno, con apoyo militar de Nigeria.

Los efectivos subversivos estaban encabezados por el teniente coronel Pascal Tigri, quien continúa prófugo junto con otros militares amotinados y su paradero sigue siendo desconocido, aunque las autoridades han efectuado detenciones de sospechosos.

Chabi Yayi, hijo del expresidente beninés y actual líder opositor Thomas Boni Yayi, fue detenido el pasado fin de semana y liberado este lunes, tras el fallido golpe de Estado en ese país de África occidental.

Chabi Yayi, secretario de relaciones exteriores del partido Los Demócratas, fue interrogado en relación con el intento golpista y, según su abogado, Augustin Aballo, los cargos se basan en sospechas de supuestos vínculos con personas o movimientos políticos extranjeros, pero “carecen de pruebas sólidas”.

“Consideramos que esto es infundado, ya que un elemento fundamental que debería sustentar tales afirmaciones son las pruebas. Durante la audiencia, no encontramos ninguna prueba convincente de colusión o conspiración con entidades o personas que pudieran tener algún agravio contra nuestro país o sus líderes. Por tanto, se trata simplemente de sospechas que quedan por verificar”, dijo Aballo en rueda de prensa este lunes.

Talon, de 67 años, llegó al poder en 2016 y fue reelegido en 2021. Impulsó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, aunque sectores críticos le acusan de una erosión del sistema democrático.

Benín prevé celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no aspirará a un nuevo mandato tras completar los dos mandatos de cinco años permitidos por la Constitución. EFE

