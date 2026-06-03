Prisión preventiva para 9 alumnas en Kenia por el fuego que mató a 16 niñas en un colegio

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Nairobi, 3 jun (EFE).- Un tribunal de Kenia autorizó este miércoles una prisión preventiva de 21 días para nueve alumnas detenidas bajo acusación de planear y ejecutar un incendio que el pasado jueves mató a 16 niñas en una escuela.

En una audiencia celebrada en el Tribunal de Naivasha, a unos 90 kilómetros de la capital, Nairobi, el juez Abdulqadir Ramathan ordenó que las estudiantes permanezcan detenidas 21 días para permitir una investigación exhaustiva del suceso.

La Fiscalía había solicitado que las alumnas quedaran bajo arresto durante treinta días para finalizar las pesquisas.

Asimismo, el juez denegó la libertad bajo fianza de las menores, argumentando que los motivos esgrimidos por la el Ministerio Público eran convincentes.

El fuego se declaró el pasado jueves en el internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste).

Los cuerpos de las 16 estudiantes fallecidas fueron trasladados a la morgue del Hospital de Referencia del Subcondado de Naivasha para las pertinentes pruebas forenses y su identificación formal.

Otras 79 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 00:45 hora local (23:45 GMT) del jueves.

El internado, que daba alojamiento a 815 estudiantes de educación secundaria -de las que siete estaban durmiendo fuera de allí – está a unos 120 kilómetros de Nairobi y ha sido cerrado para facilitar las investigaciones sobre el incendio.

Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios en escuelas de Kenia, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que se cobró la vida de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También pesa en la memoria colectiva keniana el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que dejó 67 muertos de entre 15 y 19 años. EFE

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