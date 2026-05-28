Prisión preventiva para colombiano acusado asesinar a su pareja lanzándola de quinto piso

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Bogotá, 27 may (EFE).- Un juez colombiano envió a prisión preventiva a Carlos Mario Rodríguez Rosas, acusado de asesinar a su pareja, Ana María Meza, tras presuntamente lanzarla desde un quinto piso de un edificio residencial en el norte de Bogotá, informó este miércoles la Fiscalía General.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero, cuando, tras una reunión social, la pareja presuntamente discutió y Rodríguez Rosas atacó a la mujer tapándole la boca y la nariz hasta dejarla inconsciente.

De acuerdo con la Fiscalía, después de abusar sexualmente de Meza, de 36 años, el hombre arrojó su cuerpo desde la ventana de su apartamento, ubicado en un quinto piso, e intentó alterar la escena para hacer creer que la mujer se había tirado de forma voluntaria.

Según la institución, la víctima mantenía una relación sentimental con el hoy procesado «en medio de un contexto de violencia basada en género».

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes imputó a Rodríguez Rosas por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, aunque el acusado no aceptó los cargos, y un juez le impuso prisión preventiva mientras avanza el proceso.

En Colombia, la violencia de género mantiene niveles preocupantes, con al menos 118 feminicidios registrados en 2025, según los datos de la Defensoría del Pueblo, la mayoría cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. EFE

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