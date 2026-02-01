Prisión preventiva para director de Tránsito de Ecuador en caso de presunta delincuencia

Quito, 31 ene (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó este sábado la prisión preventiva para el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, y otras ocho personas detenidas el pasado viernes en el marco de investigaciones por presunta delincuencia organizada, pese a que éste asegura que fue él quien denunció los supuestos actos de corrupción que se indagan.

Luego del análisis de los elementos de convicción expuestos por el fiscal, el juez a cargo de la audiencia de formulación de cargos dictó prisión preventiva para Pedro A., Ximena C., Oswaldo H., Edwin S., Gustavo C., Dora S., Manuel P., Carlos O. y Enrique C. indicó el Ministerio público al anotar que para Emma A. se dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Según Fiscalía, la investigación inició en julio de 2025, luego de una denuncia recibida a través del 1800-Delito, en la que se informó que un grupo de personas –la mayoría funcionarios de la ANT– estarían cobrando, entre 150 y 250 dólares por trámite, para entregar matrículas, licencias o permisos de operación, sin la necesidad de obtener turnos.

‎Con base en esos antecedentes, se aplicaron técnicas especiales de investigación –como seguimientos y vigilancias–, a través de las cuales se obtuvo información que daría cuenta de la comisión del delito por parte de las personas hoy procesadas, indicó el Ministerio Público sobre el caso Jaque, en un comunicado.

‎Anotó que en los 23 allanamientos ejecutados el viernes en las provincias de Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Táschilas, se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo.

‎Denuncia voluntaria

«¡Basta de manchar mi nombre! Ante todo lo que mediáticamente se está diciendo, informo que los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado», señaló Abril en redes sociales.

Aseguró que presentó la denuncia «de manera voluntaria, con responsabilidad y dentro del marco de la ley, con el único objetivo de que los hechos sean investigados y esclarecidos. ¡No temo a la verdad! Confío en que este proceso permitirá que la justicia hable y que mi nombre sea juzgado por los hechos, no por titulares», finalizó.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, se calculan perjuicios «mayores a los tres millones de dólares» en este caso.

De acuerdo al ministro, a la presunta estructura delictiva que se había instaurado, «llegaba el dinero y se desviaba a diferentes cuentas de quienes participaban, hasta que llegaba a las cuentas de los mandos superiores».

Reimberg, que presume que el caso podría estar vinculado con el grupo criminal los Choneros, aseguró que «van a caer todos aquellos que hayan sido beneficiados». EFE

