Prisión preventiva para el capitán del buque abordado por Francia sospechoso de integrar la «flota fantasma» rusa

El capitán del petrolero «Grinch» – interceptado el jueves por la Marina francesa y sospechoso de integrar la «flota fantasma» rusa – fue puesto en prisión preventiva, anunció este domingo la fiscalía de Marsella.

El buque fue interceptado en aguas internacionales entre España y el norte de África y escoltado hasta el golfo de Fos, donde llegó a última hora de la tarde del sábado.

Se sospecha que el «Grinch» pertenece a la denominada «flota fantasma» de barcos que permiten a Rusia exportar su petróleo eludiendo las sanciones impuestas por países occidentales tras la invasión de Ucrania.

El capitán del buque es un «ciudadano indio de 58 años», indicó la fiscalía y añadió que la tripulación, «también de nacionalidad india» permanece a bordo.

En tanto, avanzan las investigaciones que «tienen como objetivo verificar la validez del pabellón» del navío y de los documentos necesarios para la navegación, según la fuente.

Ahora, el petrolero está fondeado a unos 500 metros de la costa de la ciudad de Martigues, vigilado por un barco de la Marina francesa y dos lanchas rápidas de la gendarmería.

Para garantizar la «seguridad y protección» de la investigación en curso, las autoridades marítimas han definido «zonas de exclusión naval y aérea».

La fiscalía de Marsella – que abrió una investigación preliminar el jueves 22 de enero – realizará una serie de inspecciones en el buque en colaboración con la sección de investigación de la gendarmería marítima de Tolón y el centro marsellés de seguridad marítima.

Cuando la Marina francesa abordó la embarcación, en una espectacular operación comando, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el petrolero estaba bajo «sanciones internacionales» y que era «sospechoso de navegar con una bandera falsa» y que el abordaje se llevó a cabo con el apoyo de varios «aliados».

– «No dejaremos pasar nada» –

«No dejaremos pasar nada», declaró esta semana Macron. «Las actividades de la ‘flota fantasma’ ayudan a financiar la guerra de agresión contra Ucrania», agregó.

El «Grinch» es el segundo navío petrolero interceptado por Francia por sospecha de pertenecer a la «flota fantasma», ya que el año pasado había hecho lo mismo con el «Boracay», de bandera de Benín.

En esa oportunidad, el «Boracay» había sido retenido varios días en un puerto francés antes de recibir autorización para continuar su viaje hacia el Canal de Suez.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la interceptación y retención del «Boracay» constituyó un acto de «piratería».

La Unión Europea (UE) incluyó a 598 navíos en su lista de sanciones por pertenecer a la «flota fantasma», como denomina a los barcos usados por Rusia para exportar su petróleo.

Las autoridades afirman que el «Grinch», de 249 metros de eslora, aparece con ese nombre en una lista de sanciones del Reino Unido sobre buques de la flota rusa, pero como «Carl» en las listas elaboradas por la UE y Estados Unidos.

