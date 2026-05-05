Prisión preventiva para el exempleado de la empresa de potitos sospechoso de envenenarlos

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Viena, 5 may (EFE).- Un tribunal de Austria ha dictado este martes prisión preventiva para el exempleado de la empresa de alimentos infantiles Hipp detenido como sospechosos de haber puesto veneno para ratas en varios tarros de papilla, mientras su abogado ha rechazado las acusaciones.

La Fiscalía de la ciudad de Eisenstadt ha informado de que se ha tomado esta medida contra el detenido, un hombre de 39 años, por el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, informa la agencia APA.

El sospechoso está siendo investigado por un supuesto intento de extorsión, peligro público doloso y tentativa premeditada de lesiones corporales graves.

El hombre fue detenido el pasado sábado en Salzburgo y en un registro domiciliario se encontró raticida, aunque su abogado asegura que el producto era para ser usado en un terreno agrícola que posee en la vecina Eslovaquia.

El diario austríaco Kronen Zeitung y la revista Profil han publicado que el detenido dejó de trabajar en Hipp de mutuo acuerdo debido a varios incumplimientos.

Esos medios señalan, citando a fuentes no especificadas de la investigación, que se han hallado indicios de un intento de extorsión en el ordenador de la empresa del detenido.

Según esas informaciones, Hipp recibió el 27 de marzo un correo electrónico exigiendo dos millones de euros en criptomonedas y anunciando que ya se habían colocado seis tarritos contaminados, con una pegatina identificadora en la base, en supermercados de Austria, República Checa y Eslovaquia.

En ese mensaje se amenazaba con colocar más productos con veneno, esta vez sin identificar, en tiendas de Alemania, Países Bajos, Francia, Polonia y España.

El correo, enviado a una dirección poco usada por la empresa, no fue leído hasta mediados de abril, cuando ya había pasado el plazo dado por el extorsionador, informa Profil.

Las autoridades localizaron rápidamente cinco tarritos de ‘Zanahoria con patatas’ de 190 gramos manipulados, que fueron interceptados por las autoridades en Austria, República Checa y Eslovaquia antes de que llegaran a ser consumidos, y uno más fue comprado por una familia que lo devolvió ante el anuncio de retirada del producto por Hipp. EFE

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