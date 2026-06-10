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Prisión preventiva para el sudanés sospechoso de un apuñalamiento en Belfast

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Dublín, 10 jun (EFE).- Un tribunal de Belfast dictó hoy prisión preventiva durante cuatro semanas para el sudanés Hadi Alodid, de 30 años, a quien se acusa del intento de asesinato mediante apuñalamiento de Stephen Ogilvie, además de amenazas de muerte a otra persona y de posesión de un arma blanca.

Este ciudadano de nacionalidad sudanesa compareció este miércoles por videoconferencia ante un tribunal norirlandés acusado del intento de asesinato con arma blanca de una persona en Belfast, un suceso que desató una noche de protestas antiinmigración y que dejaron vehículos, casas y autobuses incendiados en la capital de la provincia británica.

Aunque se desconoce aún el móvil del ataque, la Policía noirlandesa (PSNI) ha descartado que esté relacionado con el terrorismo islamista. EFE

ja/fjo/jgb

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