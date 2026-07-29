Prisión preventiva para exalcalde de Ecuador en caso que investiga presunto lavado activos

Compartir

3 minutos

Quito, 29 jul (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para Elías Baldor B. exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, y otras cinco personas detenidas el martes en el marco de un caso de investiga un presunto lavado de activos y dentro del cual se hallaron placas de oro con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles de que el juez de la causa dispuso, además, la incautación de los bienes adquiridos durante el período investigado, el congelamiento de las cuentas y la prohibición de enajenar los bienes adquiridos fuera del período de análisis para garantizar el comiso equivalente.

El Ministerio Público señaló que la investigación del caso inició a partir de un oficio de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador en la que se establece que, «entre 2023 y 2025, los investigados habrían registrado ingresos por más de nueve millones de dólares que no tendrían relación con actividades económicas justificables».

En ese contexto, Elias B., a través de su empresa, habría mantenido presuntas actividades de minería ilegal, con facturación irregular y exportaciones de oro, sin que se justifique cómo adquirió el mineral exportado, indicó.

Las detenciones tuvieron lugar ayer, martes, en un operativo en las provincias andina de Azuay y costera de El Oro (fronteriza con Perú) por presunto lavado de activos, cuyos delitos precedentes serían la minería ilegal y la distribución de explosivos.

Se allanaron diez inmuebles, se intervinieron cuatro compañías jurídicas y se ejecutaron las órdenes de detención de seis personas en los municipios de Machala (El Oro) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).

Entre los indicios levantados constan más de 245.000 dólares en efectivo, documentos, computadores, armas de fuego, municiones, joyas y dispositivos electrónicos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró el martes que entre los indicios hallados figuran unas placas de oro con la fotografía del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, y anotó que con el operativo, en el que trabajaron 284 policías y once fiscales, se dio un «duro golpe a las economías criminales y la minería ilegal».

El funcionario señaló que los operativos se realizaron contra «la red criminal» de Elías Baldor B. alias B.B. y su círculo de colaboradores, que -según dijo- son «financistas directos y principales de Los Lobos», uno de los grupos criminales a los que el Gobierno cataloga como «terroristas».

La banda Los Lobos -añadió Reimberg- utilizó «durante años la minería ilegal para generar millones de dólares destinados a fortalecer su estructura, expandir su violencia y someter a comunidades enteras» a través del miedo. EFE

sm/lss