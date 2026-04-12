Prisión preventiva para exjuez ecuatoriano investigado que intentó ingresar en Colombia

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Quito, 12 abr (EFE).- La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva del exjuez Christian Luvin Quito por presunto ‘incumplimiento de decisiones legítimas’ y asociación ilícita, luego de que la madrugada de este domingo intentó ingresar en Colombia pese a tener un impedimento de salida del país.

La Fiscalía General del Estado informó en su cuenta de X que el plazo de la instrucción fiscal del caso del exjuez Quito será de 30 días.

A primeras horas de este domingo, el ministro del Interior, John Reimberg, informó de que el exjuez Quito -al que se refirió como «juez anticorrupción investigado» por presunta asociación ilícita en el denominado caso Fachada- «pretendió esta madrugada ingresar a Colombia de forma irregular sin registrar su salida en Ecuador al tener impedimento (de salida) por orden judicial».

«Donde se quieran esconder los vamos a encontrar. Cero impunidad», advirtió Reimberg, quien publicó una fotografía de Quito custodiado por un agente de la Policía y otro de migración.

El Caso Fachada, iniciado en enero de 2025 y que investiga delitos de presunta delincuencia organizada, tráfico de influencias y otros delitos, involucraría a jueces anticorrupción y abogados. EFE

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