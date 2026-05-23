Prisión preventiva para la madre y el padrastro de niños franceses abandonados en Portugal

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Lisboa, 23 may (EFE).- Un juez dictaminó este sábado prisión preventiva para la madre y el padrastro de los dos niños franceses que fueron hallados solos junto a una carretera en Portugal esta semana, confirmó a EFE el Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

En tribunal de la región de Setúbal -área metropolitana de Lisboa- encargado del caso consideró que «existen indicios fundados» de que la madre habría cometido dos delitos de exposición o abandono agravado, que también se le atribuyen al padrastro.

El juez también consideró que existen indicios de que el padrastro habría cometido un delito de lesiones con agravantes.

El CSM indicó en un comunicado que para tomar la decisión de medidas cautelares, adoptada tras el interrogatorio de los sospechosos, se tuvo en cuenta «el riesgo de fuga, el riesgo de perturbación del proceso, el riesgo de continuación de la actividad delictiva y el riesgo de perturbación del orden y la tranquilidad públicos».

La madre, de 41 años, y el padrastro, de 55 años, fueron detenidos el jueves por la tarde en Fátima -unos 177 kilómetros al norte de Alcácer do Sal- por ser sospechosos de haber abandonado a los niños.

Los pequeños, de cuatro y cinco años de edad, fueron encontrados el 19 de mayo caminando solos, «aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora», junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), unos 90 kilómetros al sur de Lisboa, informó inicialmente la Policía Judicial este jueves, cuando explicó que todavía buscaban a la madre.

El mismo cuerpo policial añadió que las autoridades francesas ya habían emitido una orden de búsqueda para los menores y su madre, «después de que el padre denunciara su desaparición de su residencia en la localidad de Colmar, en Francia, cuando existía información de que podrían haber viajado a España o Portugal».

Las autoridades portuguesas han indicado que los menores se encuentran bien de salud y que están bajo el cuidado de una familia francesa en el país ibérico. EFE

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