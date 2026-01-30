Prisión preventiva para la primera exjueza del Supremo chileno por un caso de corrupción

2 minutos

Santiago de Chile, 30 ene (EFE).- La Justicia chilena dictó este viernes prisión preventiva para la exjueza de la Corte Suprema Ángela Vivanco por corrupción, la primera vez en la historia del país que un exmagistrado del alto tribunal es investigado penalmente y entra en la cárcel por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

Vivanco, que fue detenida el pasado domingo y expulsada del máximo tribunal en octubre de 2024, está acusada por la Fiscalía de los delitos de lavado de activos y cohecho en un caso de corrupción conocido como «Caso Muñeca Bielorrusa».

Según el Ministerio Público, la exmagistrada supuestamente favorecía con sus fallos al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM), que estaba en un litigio con la cuprífera estatal Codelco y que finalmente terminó recibiendo alrededor de 20 millones de dólares de la minera.

«Se concluye que la señora Vivanco Martínez es autora directa de los tres delitos de cohecho establecidos en la formalización por la acusadora”, dijo en la audiencia Cristián Sánchez, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Por este caso también se encuentra detenido desde finales del año pasado la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, a quien se le imputa haber recibido los pagos, así como dos abogados del consorcio CBM, considerados amigos de la exmagistrada.

En su resolución, el juez aseguró que la conducta de Vivanco había afectado “el sistema de justicia en su integridad”.

De 62 años y académica de la Pontifica Universidad Católica, Vivanco fue jueza de la Corte Suprema entre 2018 y 2024 y durante un tiempo también portavoz del alto tribunal.

Su detención ha agudizado la crisis que vive el Poder Judicial chileno, donde en el último año y medio han sido destituidos de sus cargos al menos cinco jueces, entre ellos tres del Supremo.

La crisis comenzó con las investigaciones del llamado «Caso Audio», una causa de corrupción y tráfico de influencias que sacudió al país en octubre de 2024 y salpicó a la élite política, económica y judicial y que tiene como arista el «Caso Muñeca Bielorrusa».

El Parlamento chileno discute desde hace meses una reforma del sistema de nombramiento de jueces para fortalecer la independencia del Poder Judicial. EFE

