Prisión preventiva para policías por presunto robo y tráfico de armas y drogas en Ecuador

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Quito, 25 mar (EFE).- La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra seis policías procesados por su presunta participación en los delitos de robo, tráfico de armas y de drogas, según informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Los ahora procesados fueron detenidos el martes, tras supuestamente ejecutar falsos operativos en el sector Colinas de Alborada, norte de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, donde rige el toque de queda nocturno desde el pasado 15 de marzo, que se extenderá hasta fin de mes.

Además de Guayas, la medida para combatir la inseguridad rige para las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, esta última fronteriza con Perú.

Según la investigación, los sospechosos habrían usado un galpón privado para guardar los objetos «incautados».

Durante la acción, las autoridades encontraron sustancias ilícitas, dinero en efectivo (no cuantificado), celulares, armas y municiones, cuya posesión los implicados no pudieron justificar, señaló el Ministerio Público.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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