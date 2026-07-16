Prisión preventiva para sospechoso de incendio en histórico bosque cerca de París

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Un bombero voluntario sospechoso de haber provocado un incendio en el histórico bosque de Fontainebleau, cerca de París, fue puesto bajo investigación formal y enviado a prisión preventiva el miércoles, mientras continúa el combate a las llamas.

Unos 950 bomberos apoyados por medios aéreos prosiguen luchando contra el fuego, contenido pero no apagado, que arde desde los últimos tres días en este pulmón verde situado 60 kilómetros al sureste de la capital francesa.

El incendio se desató el domingo en plena ola de calor en Francia. Un segundo foco, de menor magnitud, se declaró el lunes. En total, las llamas ya recorrieron unas 2.000 hectáreas.

La fiscal de Fontainebleau, Diane Ngomsik, anunció el miércoles por la noche la imputación y el ingreso en prisión preventiva de un bombero voluntario de 18 años, sospechoso de haber provocado un foco de incendio detectado el lunes.

Inicialmente confesó haber «prendido fuego a unas ramitas con un mechero y gasolina», pero luego se retractó, declaró Ngomsik a la AFP, al confirmar una información de BFMTV.

Además de este bombero encarcelado, un joven de 18 años admitió haber «provocado accidentalmente un incendio tirando una colilla» en otro lugar, según la fiscal.

La investigación judicial contra estos jóvenes sin antecedentes penales se abrió por hechos de «destrucción mediante incendio».

Otras dos personas fueron detenidas el martes por la mañana por el incendio que comenzó el domingo en los alrededores de la autopista A6, principal arteria de París hacia el sureste y que atraviesa parte del bosque.

«Podrían producirse comparecencias judiciales» el jueves, dijo Ngomsik, que mencionó «la pista de un incendio accidental en el marco de unos trabajos al costado de la autopista».

Por otra parte, un hombre de unos cuarenta años sospechoso de haber querido provocar un incendio fue arrestado el martes por la noche en un estacionamiento cerca del bosque de Fontainebleau y puesto bajo custodia policial.

Se sospecha que forzó la cinta de balizamiento para aparcar. Se encontraron numerosos periódicos arrugados y un mechero en su vehículo, según una fuente policial.

Los habitantes del municipio de Le Vaudoué, parcialmente evacuado el domingo, pudieron regresar a sus casas tras el anuncio de la autoridades el martes por la noche de que los fuegos estaban «controlados», aunque no totalmente «extinguidos».

El miércoles, «el viento reforzó ciertos puntos, que se reactivaron, pero es normal», dijo Sébastien Avenel, del servicio de bomberos del departamento de Seine-et-Marne, donde se encuentra el bosque.

«Todavía nos queda mucho trabajo», pero «a pesar de todo, el fuego sigue contenido dentro del perímetro», agregó.

Francia lleva días sufriendo otra ola de calor, y las altas temperaturas han contribuido a los incendios forestales.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, ha señalado que 32.000 hectáreas se han visto afectadas por fuegos desde comienzos de este año, más que durante toda la temporada de incendios de 2025.

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