Prisión preventiva para un hombre en Ecuador por transportar más de 670 kilos de cocaína

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Quito, 4 ago (EFE).- Un juez de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva para un hombre procesado por presuntamente transportar 677,2 kilos de cocaína ocultos en la estructura metálica de un camión, según informó este martes la Fiscalía.

El sospechoso, José Silvio V.G., fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas en Chongón, cerca de Guayaquil, después de que una denuncia reservada alertara sobre el traslado de un cargamento de droga hacia Guayaquil, cuyo destino final sería el puerto marítimo de esta última ciudad, según el parte policial citado por la Fiscalía.

Los agentes interceptaron el vehículo en el peaje de Chongón y comprobaron que circulaba sin un contenedor acoplado.

Durante la inspección, el conductor habría mostrado una actitud evasiva y nerviosa, por lo que los policías realizaron una revisión más exhaustiva del camión y detectaron anomalías en su estructura metálica.

En varios compartimentos ocultos encontraron 17 bolsos negros que contenían 602 bloques de una sustancia que, tras las pruebas preliminares, dio positivo para cocaína, con un peso total de 677,2 kilos.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Ministerio Público presentó el parte de detención, las versiones de los agentes, la prueba preliminar de identificación de la sustancia y el acta de pesaje, entre otros elementos. EFE

af/eav