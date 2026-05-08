Prisión preventiva para una ciudadana china en Noruega sospechosa de espionaje

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Copenhague, 8 may (EFE).- Un juzgado de Oslo decretó este viernes prisión preventiva de cuatro semanas para una ciudadana china sospechosa de complicidad en un intento de espionaje grave relacionado con secretos de Estado.

La mujer había sido arrestada el jueves en la isla de Andøya (norte), donde se ubica una base para lanzamiento espacial, en una operación en la que también se registró una propiedad en Otta (sur).

Según informaron los servicios de inteligencia noruegos (PST), la operación se basó «en una sospecha de que una compañía registrada en Noruega opera como tapadera para los intentos de un actor estatal chino de establecer un receptor para almacenar datos de satélites que pueden dañar intereses noruegos».

El PST reveló este viernes en una rueda de prensa que a la mujer se le había confiscado un receptor de señal de satélite.

«Lo hemos requisado para evitar que fuera montado y puesto en funcionamiento. Creemos que estaba pensado para Andøya», dijo el fiscal Thomas Blom, según recogió la agencia NTB.

Hay otras dos personas sospechosas en el caso, pero ninguna ha sido detenida y la policía cree que podrían estar en China. EFE

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