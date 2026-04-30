Prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar a Trump

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Washington, 30 abr (EFE).- Una jueza del Distrito de Columbia dictó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Allen compareció en una audiencia de unos 15 minutos en la que aceptó la medida cautelar que había pedido la Fiscalía en su contra, por lo que permanecerá en prisión. EFE

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