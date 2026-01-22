Prisión provisional contra 4 colombianos sospechosos de asesinar a un joven en Francia

1 minuto

París, 22 ene (EFE).- La Justicia francesa decretó este jueves la prisión provisional contra una banda de cinco hombres, cuatro de ellos colombianos, sospechosos de haber asesinado el pasado 12 de noviembre a balazos a un joven de 23 años en las afueras de Lyon, en un suceso probablemente relacionado con el tráfico de drogas.

La Fiscalía de Lyon explicó que los cinco fueron presentados ante un juez instructor que decretó la prisión provisional en el marco de una información judicial abierta por asesinato en banda organizada y organización de malhechores en vista de preparación de un crimen en banda organizada.

La banda es sospechosa de haber matado a tiros a un joven de 23 años y de haber herido a otra persona en un ataque perpetrado el 12 de noviembre de 2025 en un bar en Ecully, en la periferia de Lyon. La pista principal es la de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico.

Los supuestos asaltantes al parecer dispararon hasta en 30 ocasiones en su ataque, según la prensa local.

Los cinco sospechosos fueron arrestados en la noche del 18 al 19 de enero en posesión de armas de gran calibre cerca de la estación ferroviaria Lyon Perrache. EFE

atc/cat/fpa