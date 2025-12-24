Prisión provisional para los sospechosos de matar a golpes a dos alemanes en España

Los dos sospechosos de haber matado a golpes en una pelea a dos alemanes cerca de Elche en el sureste de España, quedaron en prisión provisional mientras son investigados por homicidio, informó este miércoles la Justicia.

Una juez de guardia en Elche «ha ordenado esta tarde prisión provisional para los dos detenidos que presuntamente se atrincheraron el lunes en una vivienda tras matar a otros dos hombres y herir a un tercero», indicó en X el Tribunal Superior de Justicia de la región de Valencia, donde ocurrieron los hechos.

Son investigados «por dos delitos de homicidio, otro en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda», la que usaron para atrincherarse, agregó la corte.

Las autoridades no han dado más información del caso y el juzgado decretó el secreto de sus actuaciones, pero según la prensa española las víctimas son de nacionalidad alemana y sus presuntos asesinos son de nacionalidad polaca y tienen antecedentes judiciales en España.

Según los primeros elementos de la investigación presentados por diario El País, las tres víctimas habrían tratado de desalojar el lunes a los dos sospechosos de una casa que ocupaban, provocando el enfrentamiento.

