Prisión y libertad condicional para tres germano-rusos en Alemania por espiar para Rusia

Berlín, 30 oct (EFE).- Tres ciudadanos germano-rusos fueron condenados este jueves por la Audiencia Territorial de Múnich, en el sur de Alemania, a penas que van desde medio año de libertad condicional a seis años de prisión por espiar para Rusia.

El presunto cabecilla del trío, Dieter S., deberá pasar seis años en la cárcel por planear, además, actos de sabotaje y por su pasado como paramilitar en el este de Ucrania, mientras los otros dos coacusados, Alexander J. y Alex D., fueron condenados a un año y a seis meses de libertad condicional, respectivamente, según un comunicado del tribunal.

La Fiscalía Federal había solicitado ocho años y ocho meses de prisión para el principal acusado, de 41 años, y un año de libertad condicional para Alexander J., de 38 y Alex D., de 44, mientras la defensa, por su parte, había pedido su absolución.

Según la convicción del tribunal, el principal acusado formó parte entre 2014 y 2016, como paramilitar en el este de Ucrania, de una organización terrorista armada que luchaba contra las fuerzas armadas ucranianas.

El hombre negó los cargos y afirmó que en aquella época mantenía una relación con una mujer allí y que nunca estuvo implicado en acciones bélicas.

Asimismo rechazó la acusación de haber espiado entre octubre de 2023 y abril de 2024 en Alemania para Rusia y de haber planeado, entre otras cosas, incendios y actos de sabotaje contra infraestructuras militares y líneas ferroviarias.

Según la investigación, en las últimas semanas también le habían ayudado sus dos conocidos y coacusados, a quienes la Fiscalía Federal acusó por ello también de actividades de espionaje.

Los hombres negaron la acusación de espionaje al afirmar que únicamente habían mantenido una conversación en tono jocoso e irónico.

Dieter S. dijo que su aparición en un reportaje de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF), en la que aparece como combatiente prorruso en Donezc, la había hecho en calidad de actor. la cadena desmintió esa afirmación.

La Fiscalía Federal, por contra, considera que el principal acusado mantiene una estrecha relación con los servicios secretos rusos y que los otros dos hombres también habían decidido de manera muy consciente ser activos en este ámbito.

Dieter S., vendedor de automóviles en Bayreuth (sur), y Alexander J. fueron detenidos en abril del año pasado en una espectacular operación policial en esa misma ciudad bávara, mientras que el nombre de Alex D. no surgió como sospechosos hasta el análisis de las conversaciones por chat.

Los tres acusados había llegado a Alemania como niños a lo que tenían derecho como miembros de la minoría alemana en Rusia y en la antigua Unión Soviética.

La sentencia puede ser recurrida tanto por la defensa como por la fiscalía ante el Tribunal Supremo. EFE

