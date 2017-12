Derechos de autor

Un sistema de control de aludes gana premio swissinfo.ch 05 de septiembre de 2017 - 14:29 La empresa bernesa 'Wyssen Avalanche Control' que produce equipo computarizado y aplicaciones para provocar aludes obtuvo el premio 'Prix Montagne 2017'. Sus productos también serán exportados a Chile. Este reconocimiento anual, dotado con 40 000 francos suizos ($41,700) se otorga desde 2011. Se dirige a “proyectos económicamente exitosos en las regiones de cumbres". La empresa, con sede en el valle de Kander, produce soluciones inforamticas de excelente calidad para la protección contra las avalanchas. El sistema permite provocar aludes, antes de que el escenario pueda generar un riesgo para las comunidades que se encuentran en las partes bajas de los picos nevados. La compañía ya comercializa sus productos en Noruega y Canadá y pronto suministrará sus sistemas en Chile y Estados Unidos. En Suiza, provocar avalanchas es un recurso para evitar escenarios graves para la población a los pies de las cumbres nevadas: