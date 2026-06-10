Probabilidad de que un huracán toque tierra en EEUU baja a 24 % en 2026, según universidad

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Miami (EE. UU.), 10 jun (EFE).- La probabilidad de que un huracán mayor toque tierra este año en Estados Unidos ha bajado a 24 %, según ha revelado este miércoles un pronóstico actualizado de la Universidad del Estado de Colorado (CSU, en inglés), que había estimado un 32 % en su primera previsión.

La universidad, referente en meteorología en Estados Unidos, también ha reducido a 11 los ciclones con nombre esperados este 2026 en el Atlántico, por debajo de los 13 que había estimado de manera inicial en abril y de la media histórica de 14.

Para la temporada del Atlántico 2026, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, la CSU prevé ahora cinco huracanes, de los que dos serían mayores, es decir, con una categoría de 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson, lo que es menor a la media histórica anual de siete huracanes, tres de ellos mayores.

La probabilidad de que un huracán mayor golpee la costa estadounidense es menor al promedio histórico de 43 %, mientras que hay un 26 % de oportunidades de que alguno toque tierra en el Caribe, inferior a la media anual de 47 %, indicó la universidad en su informe periódico.

Las estimaciones de la CSU se actualizaron tras el pronóstico oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos, que en mayo previó que la región Atlántica reciba hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre.

La baja en el pronóstico ocurre en gran parte por El Niño, fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento, lo que es desfavorable para la formación e intensificación de huracanes en el Atlántico.

En este contexto, el equipo pronostica que la actividad ciclónica de 2026 será cerca del 60 % de la temporada promedio de 1991-2020 mientras, en contraste, en 2025 fue cerca del 105 % de la temporada promedio.

Estas previsiones se comparan con los 13 ciclones con nombre en el Atlántico de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década, pero hubo tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor registro de la historia.

El reporte de la CSU ha recordado que «el huracán más significativo de la temporada de huracanes del Atlántico 2025 fue el huracán Melissa», al citar que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, provocó daños por casi 12.000 millones de dólares y dejó más de 90 muertes en países del Caribe. EFE

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