The Swiss voice in the world since 1935

Probable reunión entre Trump y Zelenski la próxima semana, según Rubio

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El presidente estadounidense, Donald Trump, «probablemente» se reúna con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, la próxima semana, y espera aún poder negociar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, declaró el martes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no hacía concesiones. Sin embargo, continúa sin ejecutar sus amenazas, pese a que Moscú intensifica sus ataques contra Ucrania.

Trump ha mantenido «múltiples conversaciones telefónicas con Putin, múltiples reuniones con Zelenski y tendrá probablemente una nueva reunión la próxima semana en Nueva York», donde se celebrará la Asamblea General de Naciones Unidas, indicó Rubio a los periodistas durante su visita a Israel.

Consultado sobre las negociaciones de paz, afirmó que el magnate republicano «seguirá intentándolo». 

«Si la paz es posible, quiere conseguirla», expresó, a la vez que mostró cauto: «En algún momento, el presidente podría llegar a la conclusión de que no es posible. Aún no ha llegado a ese punto, pero podría».

Rubio recordó una cifra ya citada por Trump, según la cual Rusia habría perdido 20.000 soldados solo en julio.

El mandatario estadounidense recibió a su par ruso hace un mes en Alaska, el primer líder occidental en hacerlo desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022. 

«Si de alguna manera [Trump] decidiera retirarse o sancionar a Rusia diciendo ‘he terminado’, entonces no quedaría nadie en el mundo capaz de mediar para poner fin a la guerra», sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania en un día, responsabilizando a su predecesor Joe Biden de la invasión rusa y criticando los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense a Kiev.

sct/feb/mmy/pc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR