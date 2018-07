“Me parece penoso que no podamos hacer nada al respecto”, dijo, explicando que alguien que hace eso le quita un lugar valioso y caro a otra persona.

El fútbol suizo se plantea que los futbolistas jóvenes renuncien a la segunda nacionalidad 06 de julio de 2018 - 14:05 Según el secretario general de la Asociación Suiza de Fútbol, Suiza debe cuestionarse si prohíbe a los ciudadanos con doble nacionalidad representar a la selección nacional de fútbol. Alex Miescher ha planteado la cuestión tras la reciente polémica de la “doble águila” en el Mundial de Rusia. La FIFA ha multado a tres futbolistas suizos –dos de ellos de origen albanokosovar– por hacer con sus manos el símbolo nacional albanés (la “doble águila”) para celebrar los goles contra Serbia. Diez de los 12 centrocampistas y delanteros seleccionados han nacido en el extranjero o sus padres emigraron a Suiza. “Ese incidente muestra que hay un problema. Tenemos que preguntarnos: ¿queremos a quienes tienen la doble nacionalidad?”, ha declarado Miescher en una entrevista al ‘Tages-Anzeiger’. Y ha sugerido que el programa de apoyo a jóvenes talentos de la Asociación Suiza de Fútbol sea solo para aquellos jugadores que renuncien a una segunda nacionalidad. Miescher ha admitido que Suiza actualmente se beneficia de la fuerza de la selección nacional, aunque dice que “si Bosnia, Croacia, Albania y algunos países africanos participaran en una futura Copa del Mundo, podría ocurrir que Suiza esté formando a muchos jugadores para otros países”. Asimismo, ha declarado que los jóvenes talentos hacen promesas a la Asociación Suiza de Fútbol pero que, cuando cumplen 21 años, optan por representar a otro país, porque tienen más posibilidades de jugar a nivel internacional. “Me parece penoso que no podamos hacer nada al respecto”, dijo, explicando que alguien que hace eso le quita un lugar valioso y caro a otra persona. Ivan Rakitic, que el domingo pasado en la tanda de penaltis contra Dinamarca marcó el gol de la victoria para Croacia, ha nacido y crecido en Suiza, por ejemplo. Comenzó su carrera en el FC Basilea y ha representado a Suiza en las selecciones sub-17, sub-19 y sub-21. En 2007, con 19 años, eligió jugar con Croacia, provocando reacciones de enfado en Suiza. Según Miescher, la Asociación de Fútbol quiere sugerir la idea de excluir a los ciudadanos con doble nacionalidad y ver cuál es la reacción. “Si todo el mundo dice que es una locura, todo va bien. Pero mantenemos que hay que frenar este asunto”. ¿Qué opina? ¿Debería excluirse del equipo nacional a quien tiene doble nacionalidad?