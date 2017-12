Derechos de autor

Las peleterías no cumplen las normas de etiquetado 28 de noviembre de 2017 - 16:06 A pesar de que la ley suiza obliga a que se informe sobre el origen de los productos de peletería, en torno al 90% de los comercios no cumple esta normativa, según un estudio. Sesenta y cuatro de los 71 comercios inspeccionados en los cantones de Ginebra, Berna, Friburgo, Vaud y Neuchâtel no cumplen los requisitos legales de etiquetado requeridos para los productos de peletería. La Liga Suiza contra la Vivisección ha realizado estos controles durante un mes. Las infracciones detectadas van desde la falta total de cualquier etiqueta hasta la carencia de toda información, excepto la especie animal utilizada. Algunas tiendas optan por ‘anular’ las etiquetas escondiéndolas en zonas (como un bolsillo en la parte interior del abrigo) en las que resulta muy difícil encontrarlas. Los críticos dicen que estos decepcionantes resultados ponen en evidencia que los peleteros siguen ignorando la ley. Una evaluación que la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Veterinaria realizó en 2014 ya reveló que de 48 negocios de pieles 41 no se habían adaptado a la normativa vigente. En marzo de 2013, Suiza pasó a ser el único país en el que el etiquetado de las pieles es indispensable. Tras un periodo de transición de un año, estas etiquetas en las prendas de piel son obligatorias. Así, la ley exige que cada pieza lleve la siguiente información: tipo de animal, país de origen y método con el que se ha obtenido la piel. En otras palabras: si era un animal salvaje, matado por cazadores o tramperos, o un animal de granja. En caso de haber sido criado en una granja, si vivía en manada o enjaulado y cómo era el suelo de su jaula: de alambre o de materiales naturales.