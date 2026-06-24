Problemas en funcionamiento de hoteles y negocios griegos por huelga del sector turístico

Compartir

3 minutos

Diego Sáez Papachristou

Atenas, 24 jun (EFE).- Varios problemas se registraron este miércoles en hoteles, restaurantes, bares y otros negocios turísticos en Atenas y algunas islas griegas, en plena temporada alta con millones de visitantes en el país, debido una huelga de los trabajadores del sector para reivindicar mejores condiciones laborales.

«La participación (en la huelga de 24 horas) en los grandes destinos turísticos, incluida Atenas, superó el 65 %. Por primera vez hemos tenido una participación tan grande en los hoteles y la restauración», dijo a EFE Yorgos Jótzoglu, presidente de POEET, el principal sindicato de trabajadores del sector, y convocante del paro.

El líder sindical señaló que varios hoteles en Atenas se han visto obligados «a suspender el funcionamiento de algunas de sus secciones», cómo sus restaurantes y bares.

En otros destinos, como la isla de Creta, que en 2025 recibió más de 5,5 millones de turistas, «se registraron problemas en el funcionamiento de varios negocios turísticos, como restaurantes y algunos chiringuitos», añadió Jótzoglu.

Aumentos salariales

El sindicato exige aumentos de los sueldos y que se cumpla la jornada laboral máxima de 48 horas semanales, así como de 40 horas en la hostelería, que los trabajadores denuncian que en la práctica se transforma en horarios de hasta 17 horas los siete días de la semana.

También piden el control y pago de las horas extras, y reforzar las medidas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Respecto a los trabajadores estacionales, ocupados entre abril y octubre, POEET pide que se reintroduzca el derecho a recibir cinco meses de paro que existía antes de la crisis de la deuda de 2010-2018, en lugar de los actuales tres meses a 540 euros/mes.

La huelga tiene lugar cuando ya ha comenzado la temporada alta y los destinos más populares, como Creta, Rodas, Corfú, Santorini o Mikonos están abarrotados de visitantes extranjeros, con la mayoría de hoteles llenos.

«Aumentos salariales», «Ampliación a cinco meses del paro», se leía en algunas de las pancartas enarboladas por decenas de trabajadores del sector congregados esta mañana frente al Ministerio de Trabajo, en el centro de Atenas.

«Creo que el turismo es un sector muy duro en el que trabajar. Se trabaja bajo el sol, en cocinas, donde hace mucho calor y bajo condiciones muy difíciles», dijo a EFE Buket, una turista turca de 35 años, que observaba con curiosidad la manifestación ateniense.

«Todas las personas, ya sean trabajadores o funcionarios, deben trabajar en igualdad y tener derechos en materia de salud, vacaciones, salario o educación; tienen ese derecho, por lo que apoyo la idea de la huelga», añadió.

En Rodas, con más de 3 millones de visitantes en 2025, los trabajadores marcharon por el casco antiguo de la capital de la isla, donde repartieron folletos en inglés en los que explican sus demandas a los turistas.

Decenas de trabajadores se manifestaron también en Creta, frente al aeropuerto internacional de Heraclión, capital de la isla.

Amenaza de más protestas

El sector ya celebró el pasado febrero una huelga similar, y Jótzoglu señaló hoy a la prensa griega que si, «después de dos años de diálogo», el Gobierno (del conservador Kyriakos Mitstotakis) no responde a las reivindicaciones, las movilizaciones se intensificarán durante la actual temporada alta.

El año pasado Grecia recibió un número récord de 43 millones de visitantes extranjeros y los ingresos turísticos alcanzaron los 23.630 millones de euros.

La contribución del turismo al PIB griego ronda el 20 %.EFE

dsp/wr/jgb

(foto) (vídeo)